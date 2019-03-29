Станислав Черчесов: "Сборная России относительно безболезненно справилась с потерей некоторых игроков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" заявил, что национальная команда смогла справиться с потерей некоторых игроков благодаря опыту, полученному в ноябре. 55-летний специалист также добавил, что в играх отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0) были и положительные, и отрицательные моменты.

- У нас еще достаточно времени для того, чтобы все внимательно проанализировать, - сказал Черчесов. - Могу сказать, что в этих встречах были как положительные, так и отрицательные моменты. Собственно, результаты это и подтверждают – поражение от фаворита группы, сборной Бельгии, и убедительная победа в Казахстане.

Могу отметить, что нам в какой-то степени помогла ситуация, которая сложилась в ноябре с травмированными футболистами. Тогда мы до конца к ней не были готовы, сейчас же все сложилось по-другому. Еще до сбора стало понятно, что мы не сможем рассчитывать на Дзагоева и Ерохина. В начале сбора потеряли из-за травм Кутепова и Зобнина, затем Кузяева и, наконец, по причине дисквалификации Головина. Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно. (Дмитрий Симонов)

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

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