Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Станислав Черчесов: «Радоваться будем, когда займем нужное место»

00:22
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил турнирные перспективы национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 после победы над командой Шотландии.


— Можно сказать, что мы сделали большой шаг на Евро?


— У нас 12 очков, у нашего соперника — шесть. Пять игр остается, я уже вчера на пресс-конференции сказал, что в розыгрыше 15 очков. Этот матч ни о чем не говорит. Будет ответный матч с Шотландией в Москве. Сегодня мы подошли к игре по-деловому, взяли три очка. Теперь к следующей игре надо готовиться, поверьте, это не простые слова, а наш подход к делу. Радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, на котором хотим. (Александр Рогулев)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир