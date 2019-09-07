Станислав Черчесов: «Радоваться будем, когда займем нужное место»



— У нас 12 очков, у нашего соперника — шесть. Пять игр остается, я уже вчера на пресс-конференции сказал, что в розыгрыше 15 очков. Этот матч ни о чем не говорит. Будет ответный матч с Шотландией в Москве. Сегодня мы подошли к игре по-деловому, взяли три очка. Теперь к следующей игре надо готовиться, поверьте, это не простые слова, а наш подход к делу. Радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, на котором хотим. (Александр Рогулев)