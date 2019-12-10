Станислав Черчесов: «Приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на Финляндию и Данию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал программу контрольных матчей преддверии Чемпионата Европы.

— Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч, — приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. — Март — не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи. Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки.

В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде.

Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 30 ноября в Бухаресте, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

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