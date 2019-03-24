Станислав Черчесов: "При подготовке к Казахстану есть нюанс, но его решила за нас Шотландия"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во флеш-интервью прокомментировал состав команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана.

- Пара центральных защитников почему именно такая?

- Джикия у нас играет, а Семенов в хорошей форме. Есть еще Беляев, Кутепова пока нет.

- Слева сегодня не Жирков, почему?

- Юра сыграл тяжелый матч с Бельгией, да и синтетика - не лучший вариант для его ахилла.

- Синтетика - больше придумка журналистов или может оказать влияние на игру?

- Слукавлю, если скажу, что это плюс. Но мы ничего не можем изменить. Мы потренировались, проверили поле. У нас тоже многие на синтетике играют.

- Сборная России в последнее время играет с сильными соперниками, есть какие-то нюансы подготовки?

- Есть нюанс, но его для нас решила Шотландия.

Матч Казахстан - Россия состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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