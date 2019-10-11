Станислав Черчесов оценил игру Дмитрия Баринова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отбора Евро-2020 с командой Шотландии (4:0) оценил дебют полузащитника Дмитрия Баринова в стартовом составе национальной команды.

— Дмитрий Баринов провел первый матч с первых минут. Как оцениваете?

— Он уже несколько раз выходил на замену. Как видите, мы достойных игроков постепенно встраиваем в команду. Сегодня так случилось, что и Зобнин травмирован, и он в хорошей форме.

Вероятно, вы заметили, что с листа сложно играть. Им потребовалось время с Оздоевым, чтобы друг друга понять. Но к концу матча начали комфортно себя чувствовать, и даже начали позволять себе излишки, на что мы обратим после игры внимание. Поздравляю его с дебютом, как и Комличенко. А остальное — рабочие моменты, которые мы должны разобрать и подсказать ему, как действовать в той или иной ситуации. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира