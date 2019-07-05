06:55 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Станислав Черчесов - о стычке в матче "Спартака" и ЦСКА: "Луиз Адриану и Набабкин вели себя как 20-летние ребята"

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Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.

 
Июнь. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Австрии.Станислав Черчесов: "Чемпионат мира нам подарили. На Евро надо выходить самим"

– Отличался ли товарищеский матч "Спартака" и ЦСКА от официального?

– По стычке между Набабкиным и Луизом Адриану видно, что отличался. Другое дело, наверное, такие вещи не красят.

– Набабкина или Луиза?

– Ни одного, ни второго. Они вели себя как 20-летние ребята, а не как игроки, которым за 30.

– Вы бы оштрафовали за такое?

– Не могу сказать однозначно. Надо понимать, из-за чего это случилось. (Дмитрий Зеленов / Гоша Чернов)

Полностью интервью Черчесова

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