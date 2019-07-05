Станислав Черчесов - о сборах в Австрии: "Важно не надоедать клубам"

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.

– Тренерский штаб сборной России как Фигаро. То на ЦСКА, то на "Спартаке", то еще где-то. Можно сказать, проводите свой личный сбор. Насколько плотный у вас здесь график?

– Плотный, но мы же на работе. Надо собрать максимально возможную информацию. Если в чемпионате больше смотрим издалека, то здесь есть возможность со всеми руководителями и тренерами пообщаться, игроков увидеть. Но вместе с тем важно не надоедать, поэтому решили, что каждую команду посетим один раз. Так что не совсем согласен с вашим утверждением, что мы настолько вездесущи.

– Внезапно не можете нагрянуть?

– Нет. Всегда спрашиваем, можно или нельзя. Мы же не знаем, что на занятии будет – порой даже тренерам сборной не надо знать, что там происходит. Нормальное явление. (Дмитрий Зеленов / Гоша Чернов)

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