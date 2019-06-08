Станислав Черчесов: "Не понимаю тех, кто выбегает на поле. Хотите в сборную – позвоните"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод отборочного матча Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), когда на поле выбежал один из болельщиков.

– Как относитесь к тому, что на поле опять выбежал болельщик? Кажется, теперь это происходит постоянно.

– Когда девушка выбежала, было поприятнее. Парень мне не понравился, если честно. Мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Хотите играть в сборной – позвоните, мы пустим. Все это чуть-чуть неправильно. (Александр Рогулев)​

Россия - Сан-Марино: мужчина выбежал на поле во время матча, Дзюба заступился за него. Видео

Прорыв на поле! Но не в купальнике :( Концовка жесткая pic.twitter.com/xjpGQKX4qV — Александр Рогулев (@a_rogulev) 8 июня 2019 г.

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