21:38 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Станислав Черчесов: "Не понимаю тех, кто выбегает на поле. Хотите в сборную – позвоните"

8 июня. Саранск. Россия - Сан-Марино - 9:0. Капитан сборной России Артем Дзюба заступается за болельщика. Фото Александр Федоров, "СЭ"
8 июня. Саранск. Россия - Сан-Марино - 9:0. Капитан сборной России Артем Дзюба заступается за болельщика. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод отборочного матча Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), когда на поле выбежал один из болельщиков.

– Как относитесь к тому, что на поле опять выбежал болельщик? Кажется, теперь это происходит постоянно.

– Когда девушка выбежала, было поприятнее. Парень мне не понравился, если честно. Мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Хотите играть в сборной – позвоните, мы пустим. Все это чуть-чуть неправильно. (Александр Рогулев)​

Россия - Сан-Марино: мужчина выбежал на поле во время матча, Дзюба заступился за него. Видео

 

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