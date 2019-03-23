Станислав Черчесов: "Нам нельзя проигрывать, очки считать мы умеем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на "Астана Арене". В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

- Понимаете, что ситуация сейчас отличается от той, что с бельгийцами – вам надо обязательно побеждать?

- Согласен, что нельзя проигрывать. Но я не согласен, что и бельгийцам нужно было проигрывать. Завтра нам предстоит очередной матч турнира. Считать очки мы умеем, нам нужно побеждать в каждом матче. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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