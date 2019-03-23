13:56 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Станислав Черчесов: "Нам нельзя проигрывать, очки считать мы умеем"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на "Астана Арене". В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

- Понимаете, что ситуация сейчас отличается от той, что с бельгийцами – вам надо обязательно побеждать?

- Согласен, что нельзя проигрывать. Но я не согласен, что и бельгийцам нужно было проигрывать. Завтра нам предстоит очередной матч турнира. Считать очки мы умеем, нам нужно побеждать в каждом матче. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира 

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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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