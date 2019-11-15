Станислав Черчесов: «Мы ситуацию с формой не обсуждали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020 рассказал о форме национальной команды.

- Форма? Есть федерация, есть технический спонсор, которые должны доработать нюансы. Мы в команде на эту тему не думали ни одной секунды, не обсуждали. Доведут до тех кондиций, которая должна быть. Наша нынешняя форма вам тоже не нравилась. Всегда есть вопросы. Часто пишут больше, чем есть на самом деле. (Дмитрий Зимин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира