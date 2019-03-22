Станислав Черчесов: "Многие критикуют Жиркова, но..."

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (1:3) в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сказал, что не видел момент фола Юрия Жиркова на Эдене Азаре, который реализовал назначенный пенальти.

– Эпизод с пенальти. С чем связываете фол Жиркова на Азаре?

– Многие критикуют Жиркова, но это еще одна боевая единица. Мы рады тому, что он у нас. А пенальти я не видел – надо смотреть повтор.

– Почему с первой минуты прессинговали Куртуа?

– Готовили этот прессинг, особенно – с первых минут. Можно назвать случаем, но это сработало. Хотим мы или нет – бельгийцы – качественные игроки, Что планировали в прессинге, нам удалось.

– Чемпионат мира прошел, и вот Бельгия показывает нам наш уровень. Когда мы прибавим так, что поменяемся с бельгийцами местами?

– Не могу согласиться. Чтобы играть так, как на чемпионате мира, надо, чтобы команда у меня месяц была. Вот и весь ответ. Если вы обратили внимание, правая сторона у нас была армейская. Стараемся создать блоки. А когда команда у тебя месяц, команда выглядит больше командой – в блоках смысла нет. Когда команда собирается за два дня, преимущество имеет тот, у кого выше индивидуальны уровень. Если работаем месяц, шансов у нас больше. (Дмитрий Зеленов)​

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