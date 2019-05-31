Станислав Черчесов: "Кипр и Сан-Марино – легкие соперники? Это для вас – тех, кто будет смотреть матчи в панамке и с кружкой пива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал силу предстоящих соперников по отборочному циклу чемпионата Европы.

Сборная России в четверг начала подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

– Расширенный состав, много новых ребят. Какое первое впечатление?

– Он расширенный на одного футболиста. Что касается новеньких, нужно дать им время, потом с ними только пообщаемся. Чтобы они привыкли.

– Почему играете с "Чертаново"?

– Нам нужен был соперник, потому что 26-го числа последний день чемпионата. Слишком большой перерыв. Мы могли сыграть между собой, но "Чертаново" дало добро. Это хорошая команда, это правильно для подготовки. Зриетелей нет, потому что нам

– Кто-то покинет сборную?

– Сборную никто не покинет. Игнатьева не стали вызывать, потому что он может быть не готов. А так все будут на сборах. Четыре вратаря – да, немного необычно, конечно. Если бы не дай бог ангина, то нам бы пришлось вратаря с Карибских островов.

– Какое состояние у игроков?

– Ребята и сами говорили, что еще не все закончилось. Все живо тренируются. Сегодня маленькое мини-собрание, чтобы все понимали, что нас ждет. Мы внимательно наблюдаем, кто как готов вне зависимости от имен. Настроение я уже оценил, а состояние поймем, когда получим цифры сегодняшнего теста.

– Можно сказать, что это самые легкие матчи.

– Может быть для вас, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива. А нам надо работать. Мы не можем такими категориями все мерять. Нам нужно готовиться правильно к каждому сопернику, мы не можем делить на сложные и легкие. (Александр Рогулев)

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка. В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию обоих встреч.