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Станислав Черчесов: «Главная задача — выиграть чемпионат Европы»

21:56
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Кипром (5:0) подчеркнул, что серьезные задачи без улыбок не решают. Благодаря этому результату россияне вышли в финальный турнир Евро.

13&nbsp;октября. Никосия. Кипр&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:5. Сборная России благодарит болельщиков.Welcome to* Питер! Россия уничтожила Кипр и вышла на Евро-2020!

— Задача решена, в целом доволен. Есть кое-какие технические моменты, которые еще обсудим с командой, — сказал Черчесов. — Серьезные задачи без улыбок не решают — вот что я сказал ребятам перед игрой. Они играли в футбол.

— А что сказали Черышеву после нескольких неудачных прострелов?

— Там был вопрос к его подачам. Он сначала подавал, как мы говорим, из-за уха. А надо заходить под углом в 45 градусов. Так удобнее. Я подсказал ему, а технически он сам все исполнил.

— Главная задача решена или рассчитываете побороться с Бельгией за первое место?

— Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А еще у нас задача с бельгийцами дома сыграть в Петербурге. Боремся за первое место, да. Не надо забывать, что есть, как это по-русски, жеребьевка. Первые места и два лучших вторых получают преимущества. Мы с французами идем как лучшие среди вторых. Надо любые нюансы учитывать. Группу закончим и будем ждать жеребьевки. (Дмитрий Зеленов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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