Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул, что не слышал оскорблений в адрес нападающего Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (5:0).

— Многих встревожило, что после Сан-Марино Артем отписался от Instagram сборной и большинства ее игроков, исключая зенитовцев и Головина с Черышевым. Вам это в принципе интересно? Или всю эту публичную составляющую вы не считаете важной по сравнению с тем, что видите своими глазами в раздевалке, на тренировках и в играх?

— Когда речь о капитане команды, важно все. Другое дело — как это интерпретировать. Мое понимание — человек хочет на какое-то время отойти, чтобы ему ничего о происходящем не напоминало. Потому что любое сообщение людей, на которых он подписан, у него высвечивается — а вместе с ним и комментарии пользователей. Тем более, сам Артем об этом говорил в интервью вашему изданию. Он никого не блокировал, не удалял. Просто сделал так, чтобы не читать какое-то время новости и комментарии. По крайней мере, так это видится со стороны. Что же чувствует человек внутри себя, знает только он сам.

— В принципе вас радует или огорчает, что Дзюба много говорит на публике? Это помогает команде — или иногда и мешает?

— Если честно, не вижу, чтобы он много говорил. Интервью, которое было опубликовано на днях в «СЭ», стало, насколько могу судить, первым за долгое время. Другие футболисты общаются с прессой как минимум не меньше. Такого, чтобы он стремился быть в центре внимания, нет, и никаких сложностей, с этим связанных, не вижу. А небольшие интервью в смешанной зоне — это профессиональная обязанность игрока.

— Доводилось слышать мнение, что его речь перед серией пенальти с Хорватией перегрела эмоциональный фон у сборников.

— Эмоции должны быть! И в раздевалке должен быть игрок, который этот фон держит.

— В Сан-Марино вы правда не слышали оскорблений фанатов в его адрес?

— Если бы лично вы мне на пресс-конференции после матча этот вопрос не задали — я бы узнал о случившемся еще позже. Если бы слышал это во время игры — наверное, повел бы себя по-другому.

— Как?

— Как минимум подозвал бы Артема и сказал, чтобы он не обращал внимания на те нелицеприятные скандирования, которые раздавались с трибун. А так как на стадионе ничего не слышал — и не реагировал. Просмотрев трансляцию в записи, уже понял, что там совершенно отчетливо были слышны эти скандирования. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»