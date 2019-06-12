Станислав Черчесов: "Если бы случился расслабон, то Кипру бы точно проиграли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что о расслабленности не было и речи. Также он добавил, что не хочет, чтобы команда была просчитываемой.

– Будут ли у вас претензии к тому, что после игры с Сан-Марины у футболистов случился чуть больший расслабон, чем хотелось бы? И окажется ли Кипр дома еще более опасным соперником, чем сегодня.

– Могу с уверенностью сказать, что если бы случился, как вы говорите, расслабон, то сегодня бы мы точно проиграли. Никакого расслабона не было. А претензии я могу предъявить только себе. Игрокам могу предъявять только требования, которые они должны выполнять.

Что касается сентябрьских матчей, то сегодня мне сложно на эту тему даже думать. Потому что будет пауза, будем отсматривать игроков. Например, в нынешнем составе из 28 человек только 10 были в заявке на чемпионат мира. Это лишь одна треть. Понятно, что никакого желания кого-то специально менять у меня нет.

– О развитии команды. Какой вы видите идеальную сборную?

– Очень бы хотелось, чтобы мы были доминирующей командой. Чтобы гнули свою линию. Пока мы не можем делать это с большими сборными. Хотелось бы иметь команду... Я называю это "хамелеон" – команду, которая в любой ситуации может себя перестраивать, меняться.

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы. А после того, как они перестроились во втором тайме в четыре защитника, у нас стали возникать проблемы. Не потому что мы стали играть хуже, а потому что соперник перестроился. Хотелось бы, чтобы наша команда не была просчитываемой, что ли. (Илья Андреев)

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