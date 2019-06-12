Станислав Черчесов: "Если бы счет был 2:0 или 3:0, возможно, я бы Дзюбу и поменял"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что не менял Артема Дзюбу​ из-за счета. По его словам, в сложных ситуациях капитан должен вести команду к победе.

– Не думали поменять Дзюбу?

– Если бы счет был 2:0 или 3:0, возможно, я бы его и поменял. Но счет был 1:0, а в такие моменты капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Вот и ответ на вопрос. (Илья Андреев)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира