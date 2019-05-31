Станислав Черчесов: "Дзюба в Англии? Мне главное, чтобы он продолжил совершенствоваться"

Главный тренер сборной России прокомментировал возможность Артема Дзюбы перейти в английский клуб. Сборная России в четверг начала подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

– Для вас что лучше – если уедет Дзюба в Англию или останется?

– Для меня как для сборной и не хорошо, и не плохо. Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться. Мы не можем советовать или запретить. Они достаточно умные ребята, чтобы принять верное решение. Было уже такое, что игрок переходит в новый клуб, но не играет у нас, потому что не может проявить себя так. Мы говорим: принимайте свои решения, а дальше мы будем смотреть в новых клубах.

– А если Дзюба совет попросит?

– Смотря за сколько. (Александр Рогулев)

По информации "СЭ", интерес к Дзюбе проявляет "Вулверхэмптон".