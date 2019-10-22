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Станислав Черчесов: «Чтобы победить Бельгию, нужно достичь уровня чемпионата мира»

06:30
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за счет чего можно победить команду Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча пройдет в ноябре.

— Для того, чтобы победить Бельгию, очевидно, что нужно достичь уровня ЧМ.

— Абсолютно согласен. В Брюсселе в первом матче бельгийцы действовали на уровне чемпионата мира, а мы нет, — отметил Черчесов. — Условно говоря — они играли на 25 (командный процент интенсивности), а мы на 19. А на ЧМ мы играли на 25.

— Как этого достичь без долгого сбора?

— Если брать нынешние кондиции, наверное, сейчас, это нереально. Но есть другие аспекты — организация игры, анализ соперника, правильный план на матч. И, да, удача. Куда же без нее? (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь

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