Станислав Черчесов: «Чтобы победить Бельгию, нужно достичь уровня чемпионата мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за счет чего можно победить команду Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча пройдет в ноябре.

— Для того, чтобы победить Бельгию, очевидно, что нужно достичь уровня ЧМ.

— Абсолютно согласен. В Брюсселе в первом матче бельгийцы действовали на уровне чемпионата мира, а мы нет, — отметил Черчесов. — Условно говоря — они играли на 25 (командный процент интенсивности), а мы на 19. А на ЧМ мы играли на 25.

— Как этого достичь без долгого сбора?

— Если брать нынешние кондиции, наверное, сейчас, это нереально. Но есть другие аспекты — организация игры, анализ соперника, правильный план на матч. И, да, удача. Куда же без нее? (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь