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Станислав Черчесов: «Часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим — разные вещи»

21:25
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, что национальная команда должна выиграть чемпионат Европы.

— Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы, сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Должны и хотим — разные вещи, мы должны хотеть. А должны выиграть Голландия, Германия, Франция и другие.

Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть, не просто на словах, но и на деле. Не стоит забывать, что первым чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает.

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