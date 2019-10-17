Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, что национальная команда должна выиграть чемпионат Европы.

— Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы, — сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Должны и хотим — разные вещи, мы должны хотеть. А должны выиграть Голландия, Германия, Франция и другие.

Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть, не просто на словах, но и на деле. Не стоит забывать, что первым чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает.

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