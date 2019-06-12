Станислав Черчесов: "Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) рассказал, почему Федор Чалов не вышел на поле. Также он рассказал, почему Дмитрий Баринов​ сыграл.

– Почему не выпускаете Чалова?

– Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно. Мы в сборной видим, кто как себя проявляет. Поэтому и с Сан-Марино вышел Смолов, а не Чалов. Зато Чалов вышел против Казахстана (4:0, 24 марта. – Прим. "СЭ"), потому что тогда выглядел предпочтительнее. Вы смотрите на имена и на то, кто как сыграл 26 мая в последнем туре чемпионата. Но сегодня уже 11 июня. Рады, что Чалов в нашей команде. Рады, что он обживается. И, кстати, после игры с Сан-Марино я с ним разговаривал. Где-то полчасика мы обсуждали с ним ситуацию. Все идет своим чередом. Баринова у нас раньше не было, но так как он хорошо себя чувствует и хорошо себя проявляет (в сборной. – Прим. "СЭ"), то вышел в обоих матчах. Не потому, что я его люблю, а так как он готов. И он помог. (Илья Андреев)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира