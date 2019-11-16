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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч с Россией

18:37
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В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии на выезде сыграет с командой России. Стал известен стартовый состав бельгийцев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален, Боята, Кастань, Витсель, де Брейне, Т.Азар, Э.Азар, Мертенс, Лукаку.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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