Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч с Россией

В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии на выезде сыграет с командой России. Стал известен стартовый состав бельгийцев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален, Боята, Кастань, Витсель, де Брейне, Т.Азар, Э.Азар, Мертенс, Лукаку.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира