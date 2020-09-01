Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о любимых местах Санкт-Петербурга. Форвард упомянул два парка развлечений, а также стадион «Газпром Арену». Арена примет матчи Евро-2020.

— Стадион, на котором выступает «Зенит», на котором играла сборная России во время чемпионата мира 2018 года, это центр силы города, — цитирует портал болельщиков Евро-2020 Дзюбу. — На трибунах этой арены удивительная атмосфера, сама она очень современная, не просто так многие называют ее самой удобной и красивой в мире. И ты это понимаешь не только когда играешь, но даже когда проезжаешь мимо. Безумная красота. Для меня это знаковое место, ведь выступая на этой арене я впервые стал чемпионом России. Наша сборная, выступая в том числе и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира.

Уверен, что гостям Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы здесь понравится. Я назвал свои любимые места, но в городе на Неве очень много достопримечательностей, в том числе в центре. Для меня самое яркое сооружение — Исаакиевский собор. Есть и другие здания, посетив которые, можно составить впечатление об одном из самых красивых мегаполисов Европы.