"Спасибо за поддержку Лизе! Ее очень не хватает на ЧМ". Самодурова поблагодарила Туктамышеву и расплакалась

Российская фигуристка Софья Самодурова после произвольной программы на чемпионате мира (208,58 балла) не смогла сдержать эмоций, поблагодарила всех за поддержку и призналась, что ей не хватало на чемпионате мира Елизаветы Туктамышевой.

– Каждый раз выкладываюсь на сто процентов, трачу последние силы. В этот раз то же самое. Все силы отдала, ноги уже не ходят... Я устала, - сказала Самодурова.

– Чемпионат мира был особенным в дебютный взрослый сезон?

– Каждый прокат – особенный, это новая ступенька. Я смогла подняться еще выше и доказала себе, всем в мире, что я способна на многое.

– Если разбирать прокат, что не получилось?

– Досадно насчет каскада в конце. Первые прыжки нормально, дорожку недоработала чуть-чуть, но не было задачи на ней выложиться – надо было сохранить силы.

– Почему не получилось так же зажечь, как на чемпионате Европы?

– Сил, эмоций уже не было. После риттбергера уже нога устала. У меня был сложный сезон, физически тяжело держать форму столько времени. Но сезон успешный. И вообще, всем привет. Привет Лизе. Тебя здесь не хватает.

– Общаетесь с ней во время соревнований?

– Мало с кем общаюсь на соревнованиях, разве что с семьей. Лиза пожелала мне удачи перед ними, мне этого хватило.

– Над чем еще можно поработать?

– Каждый элемент можно улучшить. Исполнить с большей скоростью на заходе, с большей высотой. Спасибо команде моей. Сейчас опять слезы польются... (Плачет.) Спасибо моим родителям. Мама только что прилетела, смотрит. Мамочка, я тебя очень люблю. Люблю вас, болельщики, я чувствовала вашу поддержку. (Дмитрий Кузнецов)

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