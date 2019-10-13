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«Спасибо Черчесову». Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей

21:22
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы-2020.

В воскресенье команда Станислава Черчесова в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр (5:0) и гарантировала себе участие в финальном турнире Евро-2020.

— Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел, — приводит РБК слова Федуна. — Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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