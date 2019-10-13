«Спасибо Черчесову». Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы-2020.

В воскресенье команда Станислава Черчесова в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр (5:0) и гарантировала себе участие в финальном турнире Евро-2020.

— Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел, — приводит РБК слова Федуна. — Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал.

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