Состав сборной Казахстана на матч отбора Евро-2020 с Россией

Стал известен состав сборной Казахстана на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд Кипра и России, информирует сайт казахской национальной команды.

Казахстан сыграет на выезде сначала 6 сентября с Кипром, а затем 9 сентября — с Россией

Состав:

Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);

Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).

Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — «Кайрат»), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — «Жетысу»), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — «Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — «Тобол»), Роман Муртазаев («Астана»).

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