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Сорокин выступил против переименования Евро-2020

14:15
Алексей Сокроин. Фото Федор Успенский, «СЭ».
Алексей Сокроин. Фото Федор Успенский, «СЭ».
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Генеральный директор российской части перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что не хотел бы, чтобы турнир менял свое название.

— Такой вопрос никогда не обсуждался. Мне кажется, что справедливо было бы сохранить название, — заявил Сорокин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для телеканала «Россия 24». — Хотя бы для исторического процесса, для хроник, архивов и так далее. Будет очень странно, если один год будет выбиваться. Поэтому я, честно говоря, сторонник сохранения исторического названия.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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