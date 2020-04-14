Сорокин выступил против переименования Евро-2020

Генеральный директор российской части перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что не хотел бы, чтобы турнир менял свое название.

— Такой вопрос никогда не обсуждался. Мне кажется, что справедливо было бы сохранить название, — заявил Сорокин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для телеканала «Россия 24». — Хотя бы для исторического процесса, для хроник, архивов и так далее. Будет очень странно, если один год будет выбиваться. Поэтому я, честно говоря, сторонник сохранения исторического названия.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.