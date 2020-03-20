Сорокин поддержал решение не переименовывать Евро-2020

Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поддержал решение УЕФА не переименовывать официальное название чемпионата Европы по футболу. Сегодня было объявлено, что турнир, перенесенный на 2021 год, будет по-прежнему называться «УЕФА Евро 2020».

— По-моему, это вполне логичное и ожидаемое решение, — цитирует ТАСС Сорокина. — Все-таки это название турнира, а не хронология и не летопись. У турнира есть своя торговая марка, просто он перенесен. Но он остается турниром Евро-2020.

Из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 не состоится в изначальные сроки, ориентировочно он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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