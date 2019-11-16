Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург принимает столько турниров

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, почему именно этот российский город принимает столько турниров — Кубок конфедераций, чемпионат мира, Лига чемпионов, чемпионат Европы.

— Все эти процессы совпали, но их надо разделить. Почему Питер принимал матчи Кубка конфедераций и ЧМ, думаю, никого не удивляет. Что касается Евро — когда составляли заявку, почувствовали больше симпатий к Петербургу со стороны руководства УЕФА. Надо было предложить город, который бы точно победил. Конкуренция была большая. И когда формировали заявку, чувствовали, что город вызывает расположение. Не хочу сказать, что не победила бы Москва, но... это интуитивная история.

А заявка на финал Лиги чемпионов — прерогатива РФС, Сложно комментировать за руководителей РФС, это их решение. И оно оказалось успешным. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира