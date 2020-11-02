Сорокин ничего не знает о переносе Евро-2020 в Россию

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ему неизвестно о возможном проведении турнира в 2021 году целиком в России. Ранее французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА может из-за пандемии коронавируса провести все матчи Евро в одной стране, и Россия является фаворитом на эту роль. В частности, причиной является то, что у страны есть необходимая инфраструктура после ЧМ-2018.

Мне об этом ничего неизвестно, — цитирует «РИА Новости» Сорокина.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июля по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петебурге.