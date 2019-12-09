Сорокин назвал две причины, по которым санкции ВАДА не угрожают матчам Евро в Санкт-Петербурге

Член совета ФИФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал, почему санкции ВАДА не угрожают проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, угроза не нависла над финалом Лиги чемпионов 2021 года, который должен принять Санкт-Петербург.

— Можно только спекулировать на эту тему. Но есть две основные причины полагать, почему эти соревнования с самого начала не находились под угрозой. Во-первых, это континентальные турниры, — цитирует RT Сорокина. — Во-вторых, ВАДА само оговорилось, что состязания из России надо переносить, но только тогда, когда для этого есть юридические и организационные возможности. Очевидно, что касаемо Евро-2020 мы уже на финишной прямой и попытаться что-то изменить было бы непрактично. Хотя не это главная причина, а то, что у России всегда были хорошие отношения с ФИФА и УЕФА в плане борьбы с допингом.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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