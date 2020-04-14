Сорокин надеется, что эпидемия коронавируса не изменит систему подготовки к матчам чемпионата Европы

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин выразил надежду, что разбушевавшаяся эпидемия коронавируса не скажется на условиях подготовки и проведения турнира, который и так был перенесен на 2021 год.

— Мы видим постоянно меняющиеся обстоятельства, постепенно разворачивающуюся картину, — рассказал Сорокин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для телеканала «Россия 24». — Никто не мог предположить такой масштаб. На футбол влияют те же процессы, что и на нашу жизнь. Очевидно, что мы оказались в новой реальности. Но я искренне надеюсь, что все планы УЕФА реализуются.

Сейчас очень трудно говорить, какие могут быть изменения с точки зрения проведения турнира, допуска и так далее. Надеемся, что никаких.