Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с "Уфой"

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой". Он добавил, что держал в уме две игры за национальную команду.

​– Сто голов на высшем уровне – что это значит для вас?

– Не буду лукавить – следил за своей статистикой. Причем, следил как раз на сайте "СЭ" в разделе "Клуб 100". То есть, пробить сотню было некоей целью. Стремился как форвард и приятно, что цель достигнута. Но сейчас надо отнестись к этому просто как к цифре и концентрироваться дальше на своей работе. Все только начинается!

– Насколько символично то, что преодолели рубеж именно в сборной?

– Когда в полуфинале Кубка с "Ростовом" забил 99-й гол, у меня еще оставалась два матча в сезоне, хотел забить сотый за "Локо", но не получилось. Я даже с ребятами разговаривал, говорил, чтоб почаще на меня играли (смеется). Но вот в матче с "Уфой", например, не стал бить пенальти, потому что хотел забить с игры! И к тому же держал в уме, что впереди два матча сборной, и это хорошая возможность и хорошая мотивация. Плюс – матчи не товарищеские, а официальные, в таких отличиться и помочь команде вдвойне приятно.

– В сборной тоже просили ребят играть на вас?

– Нет! Но понимал, что игра с Сан-Марино – отличный шанс. В таких матчах часто бывает много голов, так что думал о сотне. (Дмитрий Зеленов)

Федор Смолов: "Думал о сотне. Но специально играть не меня не просил!"