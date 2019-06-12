Смолов отреагировал на освобождение журналиста Голунова

Нападающий сборной России Федор Смолов после матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Кипра​ (1:0) отреагировал на прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

– Рад, что справедливость восторжествовала, – сказал Смолов журналистам.

9 июня 29-летний футболист опубликовал в сториз в Инстаграме фотографию Голунова, сделав подпись "не fair play".

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. 11 июня МВД объявило, что уголовное преследование журналиста прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира