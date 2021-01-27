СМИ: УЕФА по-прежнему планирует провести финальную стадию Евро-2020 в 12 городах

УЕФА намерен провести финальный турнир чемпионата Европы-2020 в 12 городах, как это было запланировано ранее, сообщает Independent.

По данным источника, помехой этому не станет даже возможное ограничение числа зрителей на трибунах в 25% от вместимости арен. Предложения провести турнир в одной стране или небольшой группе стран в настоящее время мало актуальны.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Турнир примут 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако это число может сократиться из эпидемиологической обстановки. Старт турнира запланирован на 11 июня, финальный матч должен пройти 11 июля.