СМИ: УЕФА по-прежнему планирует провести финальную стадию Евро-2020 в 12 городах
09:08
УЕФА намерен провести финальный турнир чемпионата Европы-2020 в 12 городах, как это было запланировано ранее, сообщает Independent.
По данным источника, помехой этому не станет даже возможное ограничение числа зрителей на трибунах в 25% от вместимости арен. Предложения провести турнир в одной стране или небольшой группе стран в настоящее время мало актуальны.
Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Турнир примут 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако это число может сократиться из эпидемиологической обстановки. Старт турнира запланирован на 11 июня, финальный матч должен пройти 11 июля.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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