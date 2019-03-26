СМИ: Португалия и Люксембург пожаловались в УЕФА на Украину по делу Мораеса

Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали протест в УЕФА на результат матчей со сборной Украины. Они оспаривают правомерность выступления форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса за украинскую команду в мартовских матчах отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и победила Люксембург (2:1). Мораес принял участие в обоих матчах. После них в СМИ появилась информация, что украинцам грозят два поражения из-за нарушения правил натурализации уроженца Бразилии.

Как сообщает futebol365.pt, Федерация футбола Португалии уже подала жалобу в УЕФА. Как информирует Footboom, жалобу подала и Федерация футбола Люксембурга. Был опубликован текст заявления.

"Вчера после игры с Украиной ФЛФ была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения относительно возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом, - говорится в сообщении. - Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФЛФ решила сегодня выступить с официальным обращением к УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург - Украина 25 марта 2019 года".

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