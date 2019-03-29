СМИ: ФФУ не советовалась с УЕФА при натурализации Мораеса

Федерация футбола Украины не обсуждала с УЕФА вопрос натурализации Жуниора Мораеса, утверждает португальское издание Record.

Урожденный бразилец принял участие в двух матчах сборной Украины в рамках отборочного турнира Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После игр обе федерации подали жалобу на участие в них Мораеса, поскольку он якобы не имел права выходить на поле за сборную Украины.

Ранее генсек ФФУ Юрий Записоцкий говорил, что федерация советовалась с УЕФА и ФИФА перед натурализацией Мораеса.

По правилам ФИФА сменить футбольное гражданство футболист может, прожив пять лет на территории другой страны. У Мораеса же была полугодовая аренда во время его выступлений за киевское "Динамо".