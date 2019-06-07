Словения с Бийолом и Мевлей уступила Австрии, Польша с Крыховяком обыграла Македонию

Сборная Польши обыграла Македонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - 1:0. В составе поляков 90 минут отыграл Гжегож Крыховяк из "Локомотива".

Поляки возглавляют группу G с тремя сухими победами в трех играх.

В другой встрече группы Австрия одолела Словению - 1:0. В составе словенцев вышли Яка Бийол из ЦСКА и Миха Мевля из "Зенита".

Наконец Латвия дома была разгромлена Израилем - 0:3. Хет-трик сделал Эран Захави из китайского "Гуанчжоу Фули". За хозяев полную игру провел бывший хавбек "Енисея" Олег Лайзанс, Израиль вывел с капитанской повязкой экс-игрок "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа G

Македония - Польша - 0:1 (0:0)

Гол: Глик, 47.

Македония: Димитриевски, Ристовски (Адеми, 76), Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Алиоски, Барди, Николов (Трайковски, 62), Эльмас, Пандев (Хасани, 84), Несторовски.

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Рыбус, 69), Клих (Гуральски, 90), Зелиньски, Франковски (Пентек, 46), Левандовски.

Предупреждения: Глик, 28. Беднарек, 41. Муслиу, 66. Несторовски, 87.

Судья: Рокки (Италия).

7 июня. Скопье. Стадион "Тоше Проески".

Австрия - Словения - 1:0 (0:0)

Гол: Бургшталлер, 75.

Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Алаба (Кайнц, 90), Лазаро, Ляймер (Ильзанкер, 82), Шлагер, Арнаутович, Забитцер (Бургшталлер, 71).

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Ал.Струна, Иличич, Куртич, Зайц (Бохар, 69), Чрнигой (Берич, 78), Бийол (Попович, 63), Шпорар.

Предупреждения: Чрнигой, 63. Лазаро, 80. Бургшталлер, 90.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

7 июня. Клагенфурт. Стадион "Worthersee Stadion".

Латвия - Израиль - 0:3 (0:1)

Голы: Захави, 10 (0:1). Захави, 59 (0:2). Захави, 80 (0:3).

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Тоберс, Лайзанс (Ругинс, 79), Савалниекс, Икауниекс (Цыганик, 57), Ракелс, Карашаускс (Камеш, 67), Гутковский.

Израиль: Харуш, Бен Харуш (Й.Коэн, 81), Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Глазер, 73), Йеини, Саба (Саар, 66), Биттон, Перец.

Предупреждения: Тоберс, 19. Карашаускс, 64. Перец, 89.

Судья: Иванов (Россия).

7 июня. Рига. Стадион "Daugava".

Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы-2020