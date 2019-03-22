Словенец Винчич рассудит Россию и Казахстан

Словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем будет работать на матче отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан.

Его ассистентами назначены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.

Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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