10:46 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Словенец Винчич рассудит Россию и Казахстан

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Словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем будет работать на матче отборочного турнира Евро-2020 РоссияКазахстан.

Его ассистентами назначены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.

Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Казахстан - Россия

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