Словенец Винчич рассудит Россию и Казахстан

Словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем будет работать на матче отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан.
Его ассистентами назначены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.
Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
Кто был лидером сборной России в матче с Бельгией?
Дополнительная информация
Загрузка...