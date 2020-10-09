Словакия сыграет с Северной Ирландией в финале отбора Евро-2020

Сборная Словакии в серии пенальти обыграла Ирландию в полуфинале отбора Евро-2020. Соперником словаков в финале будет Северная Ирландия, обыгравшая по пенальти Боснию и Герцеговину.

Финальный матч отбора состоится 12 ноября.

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Отборочный турнир

Путь B. 1/2 финала

Словакия — Ирландия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:2

Серия пенальти: Хамшик — 1:0. Хурихэйн — 1:1. Хрошовски — 2:1. Брэйди — 2:2. Гараслин — 3:2. Браун — 3:2 (вратарь). Грегуш — 4:2. Доэрти — 4:2 (мимо).

Словакия: Родак, Пекарик, Мазань, Вавро (Дьембер, 112), Вальент, Хамшик, Куцка (Мак, 86), Руснак (Грегуш, 86), Михалик (Гараслин, 73), Хрошовски, Дуда (Боженик, 107).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Браун, 61), Макклин (Брэйди, 60), Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик (Лонг, 112), Робинсон (О`Дауда, 99).

Предупреждения: Хурихэйн, 20. Макклин, 48. Даффи, 69. Дуда, 101. Хамшик, 114.

Судья: Тюрпен (Франция).

Братислава. Стадион «Тегельне поле».

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Крунич, 14 (1:0). Макгинн, 53 (1:1).

Серия пенальти: Пьянич — 1:0. Даллас — 1:1. Хайрадинович — 1:1 (вратарь). Лафферти — 1:2. Вишча — 1:2 (штанга). Сэвилл — 1:2 (вратарь). Хотич — 2:2. Вашингтон — 2:3. Джеко — 3:3. Бойс — 3:4.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Хайрадинович, 118), Ахмедходжич, Саничанин, Ципетич, Пьянич, Вишча, Цимирот (Лончар, 106), Крунич (Хотич, 88), Хаджиахметович (Гояк, 83), Джеко.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр (Томпсон, 90+3. Бойс, 120+1), Льюис, Дэйвис, Магеннис (Лафферти, 90+3), К.Эванс (Уайт, 73), Даллас, Сэвилл, Макгинн (Джонс, 82. Вашингтон, 120+1).

Предупреждения: Хаджиахметович, 20. Колашинац, 47. Пьянич, 100. Дэйвис, 108.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

8 октября. Сараево. Стадион «Грбавица».