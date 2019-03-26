"Слава Украине!" Жуниор Мораес поблагодарил болельщиков после дебюта в сборной

Новичок сборной Украины Жуниор Мораес поблагодарил болельщиков за поддержку в его дебютных матчах за национальную команду. Урожденный бразилец вышел на замену в в игре отборочного турнира Евро-2020 против Португалии (0:0) и провел 90 минут против Люксембурга (2:1). Украина одержала победу благодаря автоголу люксембуржца на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

"Никто не говорил, что будет легко. Но в моей жизни все победы были связаны с препятствиями и напряженной работой.

Спасибо всем, кто принял меня с большой радостью, сегодня мы одержали удивительную победу. Мы вместе! Слава Украине!" - написал Жуниор Мораес в Инстаграме на украинском языке.

Мораес играет в украинском чемпионате с 2011 года с перерывами. Сегодня в СМИ появилась информация, что Украине могут присудить поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за участия в этих играх Мораеса. По данным Maisfutebol, федерация футбола Украины (ФФУ) нарушила правила ФИФА при его натурализации.

Бразильский технарь. Украине могут присудить два поражения из-за натурализованного игрока