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Сколько матчей сыграет сборная России в Санкт-Петербурге?

00:45
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Сборные России и Дании вышли в финальный турнир Евро-2020 и попадут в группу В, игры в которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Какой из этих команд не придется во время группового этапа уезжать из своей страны? Сколько матчей проведет в Петербурге российская команда — два или три?

Так как и Россия, и Дания успешно прошли отборочный турнир, счастливчика придется определять жребием 30 ноября. А вот если бы датчане заняли третье место в своей группе и пробивались бы на Евро-2020 через стыки Лиги наций, команда Станислава Черчесова все три первых встречи турнира сыграла бы в Северной столице.

Для матчей в группе В выделены следующие даты: 13 июня, 17 июня, 18 июня, 22 июня. (Александр Бобров)

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