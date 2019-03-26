Скандал в Черногории: игрока сборной Англии оскорбили расисты

В Подгорице во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Черногория – Англия (1:5) с трибун доносились уханья, сообщает ВВС. Как отмечает издание, футболисты и тренеры "Трех львов" утверждают: темнокожий защитник команды Дэнни Роуз подвергся расистским оскорблениям со стороны черногорских фанатов.

По ходу встречи черногорцы вели 1:0, но потом пропустили пять мячей. Последний гол забил полузащитник Рахим Стерлинг. Свой успех он отпраздновал своеобразно – оттянул уши.

"Лучший способ заставить хейтеров замолчать (да, я о расистах)", – написал 24-летний игрок "Манчестер Сити" в Инстаграме.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира