Швейцарец Кох назначен советником Евро-2020 по вопросам пандемии

УЕФА назначил доктора Даниэля Коха медицинским советником Евро-2020 по вопросам пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации. Кох считается ведущим экспертом по вопросам пандемии, ранее он руководил отделом инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Швейцарии.

— Доктор Кох обладает обширным опытом в области общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин. — Его опыт будет неоценимым, потому что он поможет УЕФА, принимающим сторонам и городам-организаторам найти путь к максимальному увеличению посещаемости Евро-2020 этим летом.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах Европы в 11 странах с 12 июня по 12 июля.