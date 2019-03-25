Швейцарцы выразили благодарность Ананидзе за оказание помощи Шеру

Пресс-атташе Швейцарской футбольной ассоциации Марко фон Ах прокомментировал "СЭ" инцидент с участием защитников Фабиана Шера и Джемала Табидзе во время матча отборочного раунда Евро-2020 Грузия – Швейцария (0:2).

На 24-й минуте матча игроки обороны столкнулись головами во время верховой борьбы, после чего полузащитник хозяев Джано Ананидзе оказал помощь потерявшему сознание сопернику – еще до появления врачей он смог достать язык из горла швейцарца, тем самым освободим ему дыхание.

– Шер в порядке, он отыграл матч до конца, – сообщил "СЭ" фон Ах. – У него не было проблем во время полета домой (4 часа в пути). Он тренировался наравне с теми, кто в субботу вышел в стартовом составе на матч с Грузией.

Игроки на поле быстро заметили, что Шер хорошо реагировал на вопросы врача. Во время игры они продолжали спрашивать его о самочувствии. Никто не сомневался, что в этом инциденте не было ничего страшного.

Отметила ли наша делегация действия Ананидзе? Конечно. Наш врач отправил ему сообщение, сказав, что тот все сделал правильно. Когда врач прибыл на поле, наши игроки также сделали все лучшим образом. Еще раз спасибо Джано за то, что он убедился, в том, что Фабиан не задохнется из-за западения языка.

Мы не можем не отметить то, что он сделал. Но мы уверены, что любой швейцарский игрок сделал бы тоже самое для другого футболиста после столкновения в воздухе или в случае любой другой опасности. Мы рады отметить, что Джано отреагировал очень-очень быстро.

Когда Грузия и Швейцария сыграют ответный матч в отборе на Евро-2020, мы еще раз убедимся, чтобы Грузинская федерация получила нашу благодарность. (Андрей Михайлов)