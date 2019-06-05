17:29 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Швед Аль-Хаким рассудит Россию и Сан-Марино

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Шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом обслужит матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Сан-Марино, информирует официальный сайт УЕФА.

Помощники судьи на эту игру назначены Даниэль Вернмарк и Фредрик Кливер. Резервный рефери - Мартин Стрембергссон.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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