Швеция победила Румынию и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Швеции досрочно вышла на Евро-2020. В матче отборочного турнира шведы победили Румынию (2:0).

В составе сборной Швеции голом и результативной передачей отметился форвард «Краснодара» Маркус Берг. Шведы набрали 18 очков и расположились на втором месте в группе F, оторвавшись от идущей третьей Румынии на четыре балла.

В матче группы D Дания разгромила Гибралтар (6:0). Дублями отметились нападающий Роберт Сков и хавбек Кристиан Эриксен. Датчане занимают 1-е место в группе D, имея в активе 15 очков.

В другой встрече группы D Швейцария с минимальным счетом обыграла Грузию (1:0). Гол забил Седрик Иттен. Швейцарцы занимают 2-е место в группе D, имея в активе 14 очков.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Румыния — Швеция — 0:2 (0:2)

Голы: Берг, 18 (0:1). Куэйсон, 34 (0:2).

Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Рус, Могош, Дяк (Хаджи, 46), Станчу (Алибек, 72), Митрицэ, Банку, Бэлуцэ, Кешеру (Коман, 57), Пушкаш.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Бенгтссон, Линделеф, Ларссон (Свенссон, 69), Экдаль, Куэйсон, Форсберг, Олссон, Берг (Исак, 78).

Предупреждения: Станчу, 23. Линделеф, 50. Банку, 55.

Судья: Орсато (Италия).

15 ноября. Бухарест. Стадион «Национальный».

Группа D

Дания — Гибралтар — 6:0 (1:0)

Голы: Сков, 12 (1:0). Гюткьер, 47 (2:0). Брэйтуэйт, 51 (3:0). Сков, 64 (4:0). Эриксен, 85 (5:0). Эриксен, 90+4 (6:0).

Дания: Шмайхель, Йергенсен, Кьер, Стрюгер Ларсен (Кристенсен, 78), Шене (Хейбьерг, 54), Васс, Дилэйни, Эриксен, Брэйтуэйт (Дольберг, 54), Гюткьер, Сков.

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бритто, Муэли (Барнетт, 65), Уокер, Бадр (Э.Эрнандес, 65), Кашаро, Де Барр (Стич, 72).

Предупреждения: Маскаренас-Оливеро, 14. Дж.Чиполина, 26.

Судья: Вод (Венгрия).

15 ноября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Швейцария — Грузия — 1:0 (0:0)

Гол: Иттен, 77.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Штеффен, Фернандес (Соу, 84), Закария, Варгас (Фасснахт, 78), Айети (Иттен, 71).

Грузия: Лория, Григалава, Кашия, Какабадзе, Хочолава, Канкава, Казаишвили, Китейшвили (Папунашвили, 84), Давиташвили (Гвилия, 85), Шенгелия, Квилитая (Лобжанидзе, 82).

Предупреждения: Хочолава, 29. Канкава, 31. Штеффен, 74.

Судья: Маккели (Голландия).

15 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира