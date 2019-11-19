Шунин, Беляев и Бакаев — в стартовом составе сборной России против Сан-Марино
Сборная России назвала состав на заключительный матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сан-Марино.
С первых минут на поле выйдет Антон Шунин, который заменил в воротах проведшего весь отборочный турнир Гильерме. В национальной команде дебютирует защитник Максим Беляев. Также в «старте» появится полузащитник Зелимхан Бакаев.
Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Бакаев, Ал.Миранчук, Ионов, Дзюба.
Сан-Марино: Симончини, Витаиоли, Симончини, Палацци, Д'Аддарио, Лунадеи, Гасперони, Чензони, Бернанрди, Джарди, Беррарди.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира