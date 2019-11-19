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Шунин, Беляев и Бакаев — в стартовом составе сборной России против Сан-Марино

21:23
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Сборная России назвала состав на заключительный матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сан-Марино.

С первых минут на поле выйдет Антон Шунин, который заменил в воротах проведшего весь отборочный турнир Гильерме. В национальной команде дебютирует защитник Максим Беляев. Также в «старте» появится полузащитник Зелимхан Бакаев.

Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Бакаев, Ал.Миранчук, Ионов, Дзюба.

Сан-Марино: Симончини, Витаиоли, Симончини, Палацци, Д'Аддарио, Лунадеи, Гасперони, Чензони, Бернанрди, Джарди, Беррарди.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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