Сборная России вышла вперед в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии — 2:1.

Алексей Ионов отдал проникающий пас в штрафную площадку шотландцев. Александр Головин первым успел к мячу и сделал прострел вдоль вратарской. В борьбе с защитником первым на мяч успел Жирков, который в падении протолкнул его в сетку.

Позже мяч был записан как автогол на защитника шотландцев Стивена О'Доннела.

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