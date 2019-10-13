Соперники сборной России: Шотландия разгромила Сан-Марино

Сборная Шотландии одержала разгромную победу над Сан-Марино (6:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча проходила в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

В составе шотландцев по дублю отметились полузащитник Джон Макгинн и защитник Стюарт Финдли, по разу — хавбеки Лоуренс Шенкленд и Стюарт Армстронг.

Шотландцы с 9 очками располагаются на 4-м месте в турнирной таблице группы I. Сан-Марино — 6-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Шотландия — Сан-Марино — 6:0 (3:0)

Голы: Макгинн, 12 (1:0). Макгинн, 27 (2:0). Финдли, 45+1 (3:0). Шенкленд, 65 (4:0). Финдли, 67 (5:0). Армстронг, 87 (6:0).

Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Палмер, Девлин, Финдли, Форрест, Макгрегор (Армстронг, 70), Макгинн (Расселл, 70), Кристи, Мактоминэй, Шенкленд.

Сан-Марино: Симончини, Бролли, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Гасперони, А.Голинуччи, Чензони, Муларони, Берарди (Чеккароли, 80), Джарди (Хирш, 46), Нанни.

Предупреждения: Мактоминэй, 25. Джарди, 34. А.Голинуччи, 53.

Судья: Бризар (Франция).

13 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».