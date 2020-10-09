Шотландия по пенальти победила Израиль и сыграет с Сербией за место на Евро

Шотландия обыграла Израиль в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020. В основное и дополнительное время голов не было забито, победитель был определен в серии пенальти. У шотландцев все пять футболистов реализовали свои попытки, у Израиля не был забит первый 11-метровый — ворота не смог поразить лидер атак Эран Зехави.

В составе сборной Израиля 69 минут отыграл капитан команды, экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

В финале плей-офф пути C за место на Евро Шотландия встретится с Сербией, которая ранее сегодня одолела Норвегию (2:1 д.в.). Игра состоится 12 ноября.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь C. 1/2 финала

Шотландия — Израиль — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:3

Серия пенальти: Макгинн — 1:0. Захави — 1:0 (вратарь). Макгрегор — 2:0. Биттон — 2:1. Мактоминэй — 3:1. Вайссман — 3:2. Шенкленд — 4:2. Абу Фани — 4:3. Маклин — 5:3.

Шотландия: Маршалл, Купер, Робертсон, О`Доннел (Маклин, 113), Галлахер, Джэк (Фрэйзер, 84), Макгрегор, Макгинн, Мактоминэй, Макберни (Шенкленд, 73), Дайкс (Патерсон, 91).

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Абу Фани, 69), Голаса (Элмкис, 100), Захави, Йеини, Биттон, Даббур (Вайссман, 83), Соломон.

Предупреждения: Натхо, 13. Биттон, 56. Макгинн, 58. Вайссман, 88. Фрэйзер, 109. Патерсон, 120.

Судья: Хацеган (Румыния).

8 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».